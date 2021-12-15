Дюков отреагировал на слова Слуцкого о договорном характере матча «Терек» - «Крылья Советов»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слова главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого о договорном характере матча между грозненским «Тереком» и самарскими «Крыльями Советов», который был сыгран в 2009 году. Тогда специалист возглавлял «Крылья».

«Срок давности дисциплинарных решений по регламенту - 10 лет. Этот срок прошел, поэтому здесь дисциплинарные решения вряд ли возможны. Но в любом случае нам нужно обсудить, имеет ли смысл проводить расследование без санкций», - приводит слова Дюкова Sport24.

Отметим, что перед игрой в букмекерских конторах резко возрос объем ставок на победу «Терека». Грозненцы выиграли со счетом 3:2.

Ранее Слуцкий в интервью Ксении Собчак рассказал, что матч чемпионата России 2009 года «Терек» - «Крылья Советов» был формой каких-то договоренностей.