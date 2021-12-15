Мацуев считает, что у большинства болельщиков «Спартака» двойственное состояние после ухода Витории

Пианист и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

«Двойственное состояние у большинства болельщиков. Я вижу, какая большая поддержка есть у Витории. Сейчас многие недовольны таким решением. Я могу понять эти чувства. Лично у меня внутри раздвоение», - приводит слова Мацуева «СЭ».

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .