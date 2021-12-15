Губерниев - об уходе Витории из «Спартака»: Он не справился с работой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход из московского «Спартака» португальского тренера Руя Витории.

«Тренеру мы должны быть благодарны, как болельщики «Спартака», за весну еврокубковую. Но он не справился с работой по большому счету. Я предполагал, что его уберут», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

Напомним, что Витория возглавил красно-белых летом этого года.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .