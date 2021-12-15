Ольга Смородская: Витория - обычный трениришка. Посмотрим, что получится у Ваноли в «Спартаке»

Бывший руководитель «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход из московского «Спартака» португальского тренера Руя Витории.

«Спартак» сделал правильно, уволив Виторию. Мне его совсем не жаль. Руй - обычный тренеришка. Посмотрим, что получится у Ваноли», - приводит слова Смородской «СЭ».

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

Напомним, что Витория возглавил красно-белых летом этого года.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .