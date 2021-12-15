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Бывший футболист «Спартака» Деменко считает, что красно-белые поспешили с увольнением Витории

Португальский специалист покинул клуб менее чем через год после назначения.
15 декабря 2021 19:14

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

«Я думаю, что «Спартак» поспешил с решением уволить Виторию. Это потеря. Нужно было дать тренеру поработать до конца сезона, а там уже смотреть», - приводит слова Деменко «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

Напомним, что Витория возглавил красно-белых летом этого года.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .

источник: «Газета.Ru»
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