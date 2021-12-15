Геннадий Орлов: Мне жаль Виторию. Он ни в чем не виноват. Кого ему купили в «Спартак»?

Известный комментатор Геннадий Орлов эмоционально отреагировал на решение московского «Спартака» уволить главного тренера команды Руя Виторию.

«Мне жаль Виторию. Он ни в чем не виноват. Кого ему купили? Он получил тех игроков, которых не набирал. Тем не менее Руй старался, трудился в этих условиях. И что самое главное - заработал для «Спартака» деньги, выйдя в плей-офф Лиги Европы», - приводит слова Орлова «СЭ».

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

Напомним, что Витория возглавил красно-белых летом этого года.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .