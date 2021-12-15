Хосеп Гвардиола: Марадона завоевал Италию, Месси - Испанию, а Агуэро покорил Англию

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что форвард испанской «Барселоны» Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Марадона завоевал Италию, Месси сделал то же самое с Испанией, а Агуэро завоевал Англию. Его цифры говорят сами за себя. Он мог выигрывать матчи самостоятельно, потому что имел этот внутренний огонь, играл с гневом, в этом и проявлялся его невероятный талант», - приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, что на 51-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) Агуэро упал на газон и схватился на грудь, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что у футболиста был приступ тахикардии.

Большую часть игровой карьеры Агуэро провел за «Манчестер Сити». В составе горожан он отыграл 390 игр во всех турнирах, в которых отличился 260 мячами и отдал 73 ассиста.

За «Барселону» Агуэро сыграл четыре матча и забил один гол в матче с мадридским «Реалом».