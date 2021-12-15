Сергей Белоголовцев: Ваноли можно поприветствовать в «Спартаке» словами: «Добро пожаловать в ад»

Шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев после ухода из московского клуба главного тренера Руя Витории предрек, вероятному, преемнику португальца Паоло Ваноли не лучшую судьбу.

«Ваноли можно будет поприветствовать словами: «Добро пожаловать в ад». Это его и ждет. Я думаю, букмекерским компаниям уже можно запускать специальную линию на уход нового тренера «Спартака», через сколько месяцев его отправят в отставку», - приводит слова Белоголовцева Metaratings.ru.

Напомним, что Витория возглавлял красно-белых с мая этого года.

После 18 туров »Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .