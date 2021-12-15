Мостовой назвал бесчеловечным решение «Спартака» расстаться с Виторией

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

«К сожалению, все к этому шло, поэтому ничего удивительного нет. Но я всегда был за Руя Виторию, он нормальный тренер, настоящий мужик. В «Спартаке» с ним поступили бесчеловечно», - приводит слова Мостового Sport24.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

Напомним, что Витория возглавил красно-белых в мае этого года.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .