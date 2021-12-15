Ветеран «Спартака» Гаврилов считает, что главная проблема красно-белых не в тренере

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

«Думаю, что самая большая проблема «Спартака» не тренер. Наиболее проблематичен материал, костяк команды, с которым нужно просто работать и развивать молодых игроков. В «Спартаке» этого нет, поэтому и команду так лихорадит», - приводит слова Гаврилова «СЭ».

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

Напомним, что Витория возглавил красно-белых в мае этого года.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .