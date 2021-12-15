«Зенит» готовится сделать предложение по форварду «Базеля» Кабралу

Петербургский «Зенит» готовится сделать предложение по переходу форварда швейцарского «Базеля» Артура Кабрала. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По информации источника, сине-бело-голубые будут готовы заплатить за 23-летнего нападающего 11 млн евро + 3 млн евро в виде бонусов. В свою очередь, швейцарский клуб хочет получить за бразильца 15 млн евро. Отмечается, что агент Кабрала Пауло Питомбейра ведет закулисный диалог с руководством «Зенита».

Напомним, Кабрал выступает за швейцарскую команду с августа 2019 года. В общей сложности он провел за коллектив 104 матча, забил 65 голов и отдал 17 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Палмейраса» и «Сеары».