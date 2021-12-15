Кокорин выйдет в стартовом составе «Фиорентины» на матч Кубка Италии против «Беневенто»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин выйдет в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Италии против «Беневенто».

Клубный твиттер «фиалок» привел состав хозяев на игру вместе с расстановкой, в которой россиянин занимает место центрфорварда.

Напомним, в текущем сезоне Кокорин еще ни разу не выходил на поле с первых минут. Ранее наставник флорентийцев Винченцо Итальяно заявил, что предоставит в кубковом поединке время тем игрокам, у кого мало игровой практики. Кокорин всего четыре раза выходил на поле в Серии А в этом сезоне, всегда - на замену.

Встреча пройдет во Флоренции. Начало в 23.00 по московскому времени.