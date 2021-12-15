Орещук - о продлении контракта Шварца с «Динамо»: Он сейчас работает на пять с плюсом

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал продление контракта московского клуба с главным тренером команды Сандро Шварцем.

«Он сейчас работает на пять с плюсом. Тренер принял команду в не очень хорошем состоянии, не было рисунка и игры. Сейчас есть и игра, и рисунок, и хорошая интенсивность. На «Динамо» очень приятно смотреть», - приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Напомним, что Шварц возглавляет московский клуб с 14 октября 2020 года. Его предыдущее соглашение истекало по окончании нынешнего сезона.

Под руководством немецкого наставника «Динамо» после 18 туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, на два очка отставая от лидирующего петербургского «Зенита».

Ранее соглашение с бело-голубыми продлил спортивный директор клуба Желько Бувач.