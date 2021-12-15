Миланский «Интер» и «Барселона» могут совершить обмен футболистами.
Как сообщает Sport.es, из Милана в Испанию может проследовать Алексис Санчес, который уже выступал за каталонцев. В обратном направлении поедет Люк де Йонг при условии одобрения сделки со стороны «Севильи», которой принадлежат права на футболиста.
В текущем сезоне чилиец провел 14 матчей в составе «нерадзурри», в которых забил два мяча.
Де Йонг трижды выходил на поле в футболке «Барселоны» и не отметился результативными действиями.
источник: Sport.es