Ваноли прилетел в Москву. Итальянский специалист близок к назначению в «Спартак» (видео)

Итальянский специалист Паоло Ваноли прилетел в Москву. СМИ запечатлели наставника в аэропорту Шереметьево. Ранее сообщалось, что Ваноли в ближайшее время станет главным тренером московского «Спартака».
На ютуб-канале «Футбольный Биги» появилось видео прибытия Паоло.
Напомним, что накануне красно-белых покинул португальский тренер Руй Витория.
После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .