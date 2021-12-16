Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Гройтер Фюрт»

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле переиграла «Гройтер Фюрт».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых дважды отличился Эрлинг Холанд, реализовавший пенальти и забивший ударом головой, а также Дониелл Мален.

Таким образом, подопечные Марко Розе набрали 34 очка и продолжили погоню за мюнхенской «Баварией».

«Гройтер Фюрт» с четырьмя очками и единственной победой в чемпионате по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

Бундеслига

16-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) - «Гройтер Фюрт» - 3:0 (1:0)

Гол: Холанд, 33 (с пенальти); 82; Мален, 89.