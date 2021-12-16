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Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Гройтер Фюрт»

«Шмели» одержали крупную победу над безнадежным аутсайдером чемпионата Германии
Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Гройтер Фюрт»
16 декабря 2021 00:24
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Боруссия" (Дортмунд)

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле переиграла «Гройтер Фюрт».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых дважды отличился Эрлинг Холанд, реализовавший пенальти и забивший ударом головой, а также Дониелл Мален.

Таким образом, подопечные Марко Розе набрали 34 очка и продолжили погоню за мюнхенской «Баварией».

«Гройтер Фюрт» с четырьмя очками и единственной победой в чемпионате по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

Бундеслига
16-й тур
«Боруссия» (Дортмунд) - «Гройтер Фюрт» - 3:0 (1:0)
Гол: Холанд, 33 (с пенальти); 82; Мален, 89.

источник: «Советский спорт»
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