«Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом», упустив преимущество в два мяча

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» дома сыграл вничью с «Хоффенхаймом».

Встреча завершилась со счетом 2:2. До 80-й минуты хозяева выигрывали 2:0, благодаря дублю Патрика Шика, однако в заключительные десять минут пропустили два мяча от Ангело Штиллера и Мунаса Даббура. Доигрывал матч «Байер» вдесятером: в самом конце игры за две желтые карточки с поля был изгнан Мусса Диаби.

Российский голкипер «аспириновых» Андрей Лунев остался в запасе.

Таким образом, леверкузенцы отпустили в небольшой отрыв дортмундскую «Боруссию», но сохранив за собой третью строчку. В активе команды 28 очков.

«Хоффенхайм» по-прежнему идет следом, отставая на одно очко.

Бундеслига

16-й тур

«Байер» (Леверкузен) - «Хоффенхайм» (Зисхайм) - 2:2 (1:0)

Голы: Шик, 37; 63 - Штиллер, 80; Даббур, 83.

Удаление: Диаби, 90.