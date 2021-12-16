«Лейпциг» Тедеско потерял очки в матче с «Аугсбургом»

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско на выезде сыграл вничью с «Аугсбургом».
Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении Андре Силвы хозяева ответили точным выстрелом Даниэля Калиджури с пенальти за четыре минуты до конца основного времени.
Подопечные Тедеско набрали 22 очка, застряв на девятой строчке в турнирной таблице.
«Аугсбург» с 17 очками располагается на 16-м месте.
Бундеслига
16-й тур
«Аугсбург» - «Лейпциг» - 1:1 (0:1)
Голы: Калиджури, 86 (с пенальти) - Силва, 19.
источник: «Советский спорт»