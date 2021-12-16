«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби

В матче 17-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» на своем поле переиграл земляков из «Вест Хэма».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров». Счет на 48-й минуте открыл бразильский полузащитник «Арсенала» Габриэль Мартинелли. На 69-й минуте Александр Ляказетт не смог реализовать пенальти и удвоить преимущество хозяев, но это сделал Эмиль Смит-Роу за три минуты до конца основного времени.

На 66-й минуте чешский защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

Команда Микеля Артеты набрала 29 очков и подвинула «молотобойцев» с четвертой строчки, которые с 28 очками опустились на пятое место.

АПЛ

17-й тур

«Арсенал» (Лондон) - «Вест Хэм» (Лондон) - 2:0 (0:0)

Гол: Мартинелли, 48; Смит-Роу, 87

Удаление: Цоуфал, 66.

Незабитый пенальти: Ляказетт, 69.