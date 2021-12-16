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«Фиорентина» победила «Беневенто», Кокорин отыграл 75 минут

«Фиалки» вышли в 1/8 финала Кубка Италии
«Фиорентина» победила «Беневенто», Кокорин отыграл 75 минут
16 декабря 2021 01:02
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Фиорентина"

В матче 1/16 финала Кубка Италии «Фиорентина» на своем поле одержала победу над представителем Серии В - «Беневенто».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Никола Миленкович и Рикардо Соттил. Гости ответили мячом Габриэле Мончини.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Кубок Италии
1/16 финала
«Фиорентина» (Флоренция) - «Беневенто» - 2:1 (1:0)
Голы: Миленкович, 19; Соттил, 47 - Мончини, 52.

источник: «Советский спорт»
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