«Фиорентина» победила «Беневенто», Кокорин отыграл 75 минут

В матче 1/16 финала Кубка Италии «Фиорентина» на своем поле одержала победу над представителем Серии В - «Беневенто».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Никола Миленкович и Рикардо Соттил. Гости ответили мячом Габриэле Мончини.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте, не отметившись результативными действиями.
Кубок Италии
1/16 финала
«Фиорентина» (Флоренция) - «Беневенто» - 2:1 (1:0)
Голы: Миленкович, 19; Соттил, 47 - Мончини, 52.
источник: «Советский спорт»