Тренер «Фиорентины» оказался доволен игрой Кокорина в матче с «Беневенто»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно дал комментарий после победу своей команды над «Беневенто» в матче второго раунда Кубка Италии.

«Нашей целью был выход в следующий раунд, и мы добились успеха. Также хорошо сыграли Алекса Терзич, Марко Бенасси и Александр Кокорин. Мы предоставили игровое время футболистам, которым была необходима практика», - приводит слова специалиста Mediaset.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Никола Миленкович и Рикардо Соттил. Гости ответили мячом Габриэле Мончини.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте, не отметившись результативными действиями.