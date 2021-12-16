Артета - о победе «Арсенала» над «Вест Хэмом»: Положение команды лучше, чем прежде

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды над «Вест Хэмом» в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Очень доволен нашим выступлением. Чемпионат завершится в мае. Наше положение лучше, чем прежде, но мы хотим подняться еще выше. В АПЛ пощады ждать не стоит», - приводит слова Артеты Football.London.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров». Счет на 48-й минуте открыл бразильский полузащитник «Арсенала» Габриэль Мартинелли. На 69-й минуте Александр Ляказетт не смог реализовать пенальти и удвоить преимущество хозяев, но это сделал Эмиль Смит-Роу за три минуты до конца основного времени.

На 66-й минуте чешский защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

Команда Микеля Артеты набрала 29 очков и подвинула «молотобойцев» с четвертой строчки, которые с 28 очками опустились на пятое место.