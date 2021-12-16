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Ловрен обратился к Агуэро: Футбол будет скучать по тебе

Нападающий «Барселоны» принял решение завершить карьеру из-за проблем с сердцем.
16 декабря 2021 07:39

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал информацию о том, что форвард испанской «Барселоны» Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Грустно видеть, как ты уходишь с футбольной сцены… Если честно, ты - один из самых опасных нападающих, против которых мне приходилось играть. Футбол будет скучать по тебе. Желаю всего наилучшего в новой главе твоей жизни, Кун. Будь здоров», - приводит слова Ловрена пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, что на 51-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) Агуэро упал на газон и схватился на грудь, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что у футболиста был приступ тахикардии.

Большую часть игровой карьеры Агуэро провел за «Манчестер Сити». В составе горожан он отыграл 390 игр во всех турнирах, в которых отличился 260 мячами и отдал 73 ассиста.

За «Барселону» Агуэро сыграл четыре матча и забил один гол в матче с мадридским «Реалом».

источник: ФК «Зенит»
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