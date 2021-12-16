Мирзоян - об уходе Витории из «Спартака»: Если нет результата, то всегда виноват тренер

Экс-футболист «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

«Если нет результата, то всегда виноват тренер, прошло 18 туров, и мы видим, что команда была нестабильная. Человек не смог поставить игру», - приводит слова Мирзояна Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

Напомним, что Витория возглавлял красно-белых с мая этого года.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .