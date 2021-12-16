Клаудиньо признан автором лучшего гола месяца в чемпионате России (видео)

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо признан автором лучшего гола месяца в чемпионате России. Бразилец отличился в матче против «Ростова».

Среди претендентов также были восемь голов, которые были забиты в ноябре и декабре с 14-го по 18-й туры.

Отметим, что болельщики и эксперты РПЛ проголосовали за гол бразильца, а эксперты «Матч Премьер» отдали предпочтение мячу полузащитника грозненского «Ахмата» Артема Поляруса в ворота московского «Локомотива».

Клаудиньо – автор лучшего гола ноября и декабря в #ТинькоффРПЛ 🔥



Болельщики и эксперты РПЛ проголосовали за гол полузащитника «Зенита» «Ростову», а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Артёма Поляруса 📊#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/lKwXFeQSBF — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021

Добавим, после 18-го тура чемпионата России «Зенит» с 38 очками возглавляет таблицу. Следом идет московское «Динамо», имея на своем счету 36 очков. Тройку лучших замыкает «Сочи» (31 очко).

РПЛ ушла на зимний перерыв. Следующий тур состоится 27 февраля.