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Тухель не боится, что четыре защитника «Челси» могут покинуть клуб следующим летом

У футболистов заканчиваются действующие соглашения
16 декабря 2021 09:35
автор: Александр Шульгин

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель не опасается ситуации, при которой сразу четыре защитника команды могут покинуть клуб летом 2022 года.

«Я испугался, когда вы мне об этом сказали, но это чувство исчезнет. Эти игроки знают, как сильно мы их ценим и какова их роль в наших планах», - приводит слова немецкого специалиста журналист Низаар Кинселла в своем твиттере.

Напомним, контракты истекают у Антонио Рюдигера, Тьяго Силвы, Сесара Аспиликуэты и Андреаса Кристенсена.

После 16 матчей «аристократы» с 36 очками занимают третье место в турнирной таблице, однако имеют одну игру в запасе. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити», в активе которого 41 очко.

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