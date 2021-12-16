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Анзор Кавазашвили: Витория думал, что попал в профессиональную топовую европейскую команду

Португальский специалист покинул красно-белых менее чем через год после назначения.
16 декабря 2021 09:57

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

«Видимо, Витория думал, что попал в профессиональную топовую европейскую команду. В России профессионализм зависит только от владельца клуба. То, что он хочет, то и делает», - приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

Напомним, что Витория возглавлял красно-белых с мая этого года.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .

источник: «РБ-Спорт»
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