Гончаренко объяснил причины своего ухода из ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко вспомнил, как он покидал ЦСКА.

«Да, это решение руководства. Мы пообщались с Бабаевым и решили, что надо прекратить сотрудничество. Роман Юрьевич озвучил вердикт - я ответил: «Это ваше решение, вы вправе его принимать». Разговор был корректный, без взаимных претензий. Потом еще зашел к Гинеру и после поговорил с Орешкиным.

Как ни крути, сыграла роль молодость команды. ЦСКА нужны были опытные игроки, а их не хватило. Важно понять: после заката команды, которая держалась на одном багаже десять лет, качели были неизбежны», - приводит слова белорусского специалиста Sport24.ru.

Напомним, под руководством Гончаренко «Краснодар» в текущем сезоне с 29 очками занимает пятое место после 18 туров. На тренерском мостике команды белорус сменил Мурада Мусаева.