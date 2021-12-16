«Прилетай. Будем разговаривать»: Гончаренко рассказал, как его пригласили в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, как Сергей Галицкий пригласил его возглавить команду.

«Это было сразу после поражения от «Ахмата», насколько помню. Хашиг позвонил и спросил: «Ты согласен поговорить?». - «Согласен. Почему нет? Я свободен». Он дал трубку Сергею Николаевичу, тот сказал: «Прилетай. Будем разговаривать». Все произошло быстро. Я был безработным две недели.

У меня был перечень уточняющих вопросов, которые касались функционала, взаимодействия с «Краснодаром-2». Также спрашивал: «что вы хотите от меня», «на какой результат мы нацеливаемся». Сергей Николаевич сказал: «Хочу, чтобы вы играли в атаку».

Тут важно понять: Галицкий не раз говорил - для него игра важнее результата. Если бы я сказал «нет, результат первичен», тогда, наверное, не было бы смысла сюда приходить», - приводит слова белорусского специалиста Sport24.ru.

Напомним, под руководством Гончаренко «Краснодар» в текущем сезоне с 29 очками занимает пятое место после 18 туров. На тренерском мостике команды белорус сменил Мурада Мусаева.