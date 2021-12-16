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Шварц получил награду «Тренер месяца» в РПЛ

В пяти матчах за этот период «Динамо» набрало 13 очков и поднялось на второе место в чемпионате России.
16 декабря 2021 11:06

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим наставником по итогам ноября и декабря в чемпионате России.

Среди претендентов также были Сергей Семак («Зенит»), Андрей Талалаев («Ахмат»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Игорь Шалимов («Урал»).

Отметим, что Шварц стал лучшим единогласным решением болельщиков, экспертов лиги и «Матч Премьер».

Напомним, что Шварц возглавляет московский клуб с 14 октября 2020 года. Накануне он продлил контракт с бело-голубыми до лета 2024 года.

Под руководством немецкого наставника «Динамо» после 18 туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, на два очка отставая от лидирующего петербургского «Зенита».

источник: РПЛ
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