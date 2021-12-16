«Он может делать все. Увидел в нем Головина». Гончаренко - о Сперцяне

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, чем ему сразу понравился полузащитник Эдуард Сперцян.

«После просмотра его игры за «Краснодар-2» стало ясно, что у него очень хорошие игровые качества. Позже, когда пригласили его на сбор, убедились, что этот футболист может делать все. Даже сожалею, что он не заигран за сборную России, хотя это его личный выбор - играть за Армению. Эд может делать абсолютно все, у него отличное сочетание физических качеств: и выносливый, и быстрый. При этом техничный, может хорошо работать с мячом между линиями, разворачиваться, делать острые передачи и завершать. У него даже строение тела правильное для футбола. По мне это совершенный игрок. Увидел в нем Головина, который был в ЦСКА 5 лет назад. В чем-то Головин получше, в чем-то - Сперцян», - приводит слова Гончаренко Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне Сперцян провел 16 матчей в РПЛ и два - в Кубке России, в которых забил три мяча.

Под руководством Гончаренко «Краснодар» в текущем сезоне с 29 очками занимает пятое место после 18 туров. На тренерском мостике команды белорус сменил Мурада Мусаева.