Клаудиньо стал лучшим игроком ноября и декабря в РПЛ (видео)

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком чемпионата России в ноябре и декабре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Отметим, что на счету 24-летнего бразильца четыре гола в четырех матчах за два месяца.

🔝 Клаудиньо – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в ноябре и декабре



✅ Эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за игрока «Зенита», а болельщики проголосовали за Игоря Акинфеева #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/RI3Alz5Rn8 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021

Ранее Клаудиньо был признан автором лучшего гола месяца в чемпионате России. Бразилец отличился в матче против «Ростова».

Добавим, после 18-го тура чемпионата России «Зенит» с 38 очками возглавляет таблицу. Следом идет московское «Динамо», имея на своем счету 36 очков. Тройку лучших замыкает «Сочи» (31 очко).

РПЛ ушла на зимний перерыв. Следующий тур состоится 27 февраля.