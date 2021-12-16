Канчельскис прокомментировал отставку Руя Витории и пожелал португальцу удачи

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на отставку Руя Витории с поста главного тренера московского «Спартака».

«В таком состоянии и в клубе «Спартак» очень сложно принимать правильные и адекватные решения. Поэтому могу пожелать Витории крепкого здоровья и удачи в дальнейшем.

Занять первое место в групповом этапе Лиги Европы, обыграв при этом «Наполи» в двух матчах, - очень неплохой результат. Витория проработал неплохо. Но я уже ничему не удивляюсь из того, что творится в «Спартаке». Раньше еще хоть как-то удивлялся и анализировал, сейчас уже просто не удивляюсь. Сколько тренеров уже успели сменить за последнее время? Я совсем не понимаю решений руководства «Спартака», - приводит слова Канчельскиса «РБ-Спорт».

Напомним, 15 декабря стало известно о том, что клуб и португальский специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, красно-белые продолжают борьбу в Лиге Европы, где смогли выйти из группы с первого места и гарантировать участие в 1/8 финала.

По информации многочисленных СМИ, в ближайшее время будет объявлено о назначении итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера столичной команды.