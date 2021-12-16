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Игнатьев рассказал о сорвавшемся переходе Агуэро в московское «Динамо»

Ранее аргентинский форвард «Барселоны» объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
16 декабря 2021 12:10

Бывший спортивный директор «Динамо» Борис Игнатьев рассказал о том, как московский клуб мог подписать 17-летнего нападающего Серхио Агуэро, в то время выступавшего за «Индапендьенте». Ранее аргентинский форвард «Барселоны» объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

«Мы ездили с переводчицей из центрального совета ВФСО «Динамо» - наблюдали игры, встречались с агентами, игроком. У нас был долгий разговор, и мы получили положительную реакцию на наше предложение. Мне так думается, что именно родители выступили против его поездки в Россию. Родители сказали, что Агуэро должен перейти в более серьезный клуб», - приводит слова Игнатьева РБК.

Напомним, что на 51-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) Агуэро упал на газон и схватился на грудь, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что у футболиста был приступ тахикардии.

Большую часть игровой карьеры Агуэро провел за «Манчестер Сити». В составе горожан он отыграл 390 игр во всех турнирах, в которых отличился 260 мячами и отдал 73 ассиста.

За «Барселону» Агуэро сыграл четыре матча и забил один гол в матче с мадридским «Реалом».

источник: РБК
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