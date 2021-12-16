Экс-тренер «Зенита» Петржела считает, что Витории нужно поставить памятник за работу в «Спартаке»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на решение московского «Спартака» расстаться с главным тренером команды Руем Виторией.

«Нельзя выставлять на улицу человека, который занял первое место в Лиге Европы. Витории вообще надо поставить памятник. Работать в таких условиях не сможет ни один нормальный тренер», - приводит слова Властимила Sport24.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

Напомним, что Витория возглавля красно-белых с мая этого года.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .