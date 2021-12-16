Капелло оценил будущего наставника «Спартака» Ваноли

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло после ухода из московского «Спартака» Руя Витории поделился мнением о преемнике португальца Паоло Ваноли.

«Не могу сказать о том, как работает Паоло Ваноли, а также, что он сможет привнести в «Спартак». Я имею богатый опыт работы вне Италии. Поэтому знаю, что не всегда эта работа бывает легкой», - приводит слова специалиста «СЭ».

Ранее сообщалось, что после прилета в Москву Ваноли встретился в отеле с агентом Франко Камоцци, который близок к руководству «Спартака».

Напомним, что Витория возглавлял красно-белых с мая этого года.

После 18 туров »Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .