«Фламенго» рассматривает Виторию на пост главного тренера клуба

Экс-наставник «Спартака» Руй Витория может в ближайшее время возглавить «Фламенго».

Согласно информации Gazeta Esportiva, 51-летний специалист был включен в шорт-лист тренеров, с которыми бразильский клуб намерен провести переговоры.

Отметим, что помимо Витории, команду из Рио-де-Жанейро могут возглавить Карлуш Карвальял, в данный момент руководящий «Брагой», а также наставник «Фенербахче» Витор Перейра. В данный момент экс-тренер красно-белых является приоритетным вариантом для «Фламенго».

Напомним, что вчера, 15 декабря, «Спартак» объявил об уходе Витории. Он тренировал клуб с июня 2021 года. При нем москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». В РПЛ команда расположилась на девятой строчке в турнирной таблице после 18 туров, набрав 23 очка.