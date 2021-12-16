«Барселона» готова продать де Йонга за 90 миллионов евро

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность продажи центрального полузащитника Френки де Йонга.

Как сообщает Todofichajes, каталонский клуб готов отпустить 24-летнего нидерландца в случае, если за его трансфер предложат 90 миллионов евро. Ранее появилась информация, что хавбека хотят подписать «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за сине-гранатовых 112 матчей, забил 10 голов и отдал 14 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.