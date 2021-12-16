В «Реале» были выявлены еще три случая заражения коронавирусом

Сегодня, 16 декабря, стало известно о том, что «Реал» перенес утреннюю тренировку команды.

Как сообщает издание Sport.es, данное решение было принято в связи с проведением дополнительного тестирования на Covid-19 в мадридском клубе. Отмечается, что положительные тесты сдали три футболиста, имена которых пока не называются.

Ранее стало известно, что коронавирусной инфекцией заразились фланговый защитник Марсело, а также хавбек Лука Модрич.

Напомним, что в данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка после 17 сыгранных туров. 19 декабря «сливочные» на своем поле встретятся с «Кадисом».