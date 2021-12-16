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Матч между «Лестером» и «Тоттенхэмом» в АПЛ отменен из-за вспышки коронавируса в обоих клубах

Игра должна была состояться сегодня.
16 декабря 2021 15:56
автор: Владислав Корегин

Стало известно о том, что матч 17-го тура чемпионата Англии «Лестер» – «Тоттенхэм» не состоится в назначенный срок.

Согласно данным Sky Sports, первоначально встреча между командами должна была пройти сегодня, 16 декабря, в 22:30 мск. Отмечается, что руководство лиги приняло решение перенести данную игру из-за вспышки коронавируса в обеих клубах.

Напомним, что в данный момент «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков. «Лестер» идет девятым с 22 очками.

Ранее АПЛ по причине сложной эпидемиологической ситуации в лондонском клубе перенесла матч 16-го тура с «Брайтоном».

источник: Sky Sports
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