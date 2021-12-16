Агент защитника «Фиорентины» Игора подтвердил интерес «Краснодара» к своему клиенту

Агент Марсело Масканьи, клиентом которого является центральный защитник «Фиорентины» Игор Жулио, заявил о том, что один из клубов чемпионата России хочет подписать его подопечного.

Отметим, что представитель 23-летнего бразильца рассказал об интересе «Краснодара».

– Конкретный интерес к Игору был со стороны «Краснодара», но, к сожалению, переговоры не продвинулись. Почему? «Фиорентина» не хочет продавать его прямо сейчас, – приводит слова агента портал «Метарейтинг».

Напомним, что Игор выступает за клуб из Флоренции с января 2020 года. В общей сложности он провел за «фиалок» 44 матча, отдав один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2024-го. Ранее футболист защищал цвета «Зальцбурга», венской «Аустрии», «Вольфсберга», а также итальянского СПАЛа.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.