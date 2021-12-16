Законопроект о введении FAN ID был принят Госдумой во втором чтении

Сегодня, 16 декабря, стало известно о том, что Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно информации источника, данное нововведение направлено на использование персонифицированных карт фанатов для посещения спортивных соревнований.

Напомним, что автором законопроекта выступило правительство РФ. Предполагается, что принятие FAN ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.