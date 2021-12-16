Марсьяль может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Ювентус»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах 26-летнего француза заинтересован «Ювентус». Отмечается, что туринский клуб рассматривает футболиста в качестве усиления своей атакующей линии. Сделка может состояться в ближайшее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что руководство «красных дьяволов» готово к переговорам по продаже своего игрока.

Напомним, что Марсьяль пополнил состав «МЮ» в 2015 году. Сумма его трансфера из «Монако» составила 60 миллионов евро. За «манкунианцев» он провел 268 матчей, забил 79 голов и отдал 50 ассистов. Действующий контракт форварда истекает летом 2024-го.