АПЛ сообщила о переносе матча «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»

Пресс-служба чемпионата Англии объявила об отмене матча 18-го тура между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном», запланированном на 18 декабря.

Согласно информации источника, руководители лиги приняли решение перенести очную встречу командой на другой срок. Причиной подобной ситуации стала вспышка заболеваний коронавируса в стане «красных дьяволов». Ранее АПЛ отменила игру «МЮ» против «Брентфорда» в рамках 17-го тура.

Напомним, что матч между «Лестером» и «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии, который должен был состояться сегодня, 16 декабря, отменен из-за вспышки Covid-19 в обоих клубах.

