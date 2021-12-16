ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

КДК РФС оставил в силе красную карточку Кофрие, полученную в матче «Спартак» – «Сочи»

Бельгийский футболист был удален с поля на 96-й минуте прошедшей встречи.
16 декабря 2021 19:25
автор: Владислав Корегин

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что комитет принял решение не отменять красную карточку защитнику «Спартака» Максимилиано Кофрие, которую игрок получил в гостевом матче 18-го тура чемпионата России против «Сочи» (0:3).

Отметим, что главный арбитр очной встречи командам Сергей Иванов удалил футболиста красно-белых в добавленное ко второму тайму время за фол на Никите Бурмистрове. На 65-й судья также показал красную карточку хавбеку сочинцев Кристиану Нобоа.

– Решили не применять дополнительных санкций к Нобоа. Пропустит один матч. Кофрие не отменили красную карточку после решения ЭСК. Тоже пропустит один матч, – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, что «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко по итогам 18 туров. «Спартак» расположился на девятой строчке с 23 очками.

Из-за дисквалификаций Кофрие не поможет команде в дерби против ЦСКА, а Нобоа пропустит встречу с «Арсеналом». Обе игры состоятся 26 февраля.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Защитник "Урала" Адамов близок к переходу в "Локомотив"Кубок африканских наций находится под угрозой срыва"Тампа" одолела "Лос-Анджелес", Василевский отразил 28 бросковГуберниев назвал Степанову радисткой Кэт. Лыжница жестко ответилаЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШААмериканский журналист обвинил Тутберидзе во лжи о своей дочери
«Динамо» и Дзюба — лучшие. Рейтинг РПЛ 2021 года
В уходящем 2021 году три клуба РПЛ одержали по 20 побед — «Динамо», «Зенит» и «Локомотив». Но у бело-голубых ушло на это меньше матчей (33). А лучшим бомбардиром клубных турниров 2021-го в составах российских команд стал форвард Артем Дзюба. Зенитовец отличился 19 раз — на один больше, чем его приятель Сердар Азмун.
Биатлон вместо футбола «Динамо» — «Зенит» — не прихоть, а верное решение «Матч ТВ». О чем говорят телерейтинги
Опубликованы телевизионные рейтинги прошлой недели, по которым можно понять: как на канале «Матч ТВ» выбирают события для трансляций.
Ставки на спорт — новое поле битвы спортивных вещателей-гигантов
Автор The Verge Кэти Кек размышляет о необходимости активной интеграции беттинга в стриминговые сервисы, транслирующие спортивные соревнования.
России показали кузькину мать. ИИХФ не стала менять правила — и не пустит друга Овечкина на Олимпиаду
Президент ИИХФ Люк Тардиф подтвердил, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не сможет принять участие в олимпийском турнире.
«Выбили глаз — вставь на место и беги за канадцем!» История самой массовой хоккейной драки
Дрались все и даже запасные, разнимали с полицейскими, а на арене выключали свет, но сделали только хуже: в темноте хоккеисты кусались, царапались и добивали лежачих. «Плеймейкер» вспоминает, как в 1987 году на молодежном чемпионате мира стенка на стенку сошлись хоккеисты сборных СССР и Канады.
Гнался за Гретцки, а догнал Андрейчука! Как Овечкину покорился еще один рекорд НХЛ (видео)
751-я шайба Александра Овечкина в НХЛ и результативный пас помогли «Вашингтону» уйти от поражения в основное время в выездном матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:5 ОТ).
«Наша советская форма напомнила детство». Жамнов — о победе над Канадой
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу (4:3) над канадцами в стартовом матче Кубка Первого канала.
Победили, но в олимпийских перспективах не убедили. Послесловие к хоккею Россия — Канада
Стартовый матч сборной России на Кубке Первого канала против канадцев (4:3) оставил двоякие впечатления.
На груди «СССР», на табло — 4:3! Как Россия начала Кубок Первого канала с победы над Канадой
В первом матче Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной России наши хоккеисты взяли верх над канадцами - 4:3.
«Был саботаж игроков, а тренера загнали в невыносимые условия». Червиченко — об уходе Витории из «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением об увольнении Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика