КДК РФС оставил в силе красную карточку Кофрие, полученную в матче «Спартак» – «Сочи»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что комитет принял решение не отменять красную карточку защитнику «Спартака» Максимилиано Кофрие, которую игрок получил в гостевом матче 18-го тура чемпионата России против «Сочи» (0:3).

Отметим, что главный арбитр очной встречи командам Сергей Иванов удалил футболиста красно-белых в добавленное ко второму тайму время за фол на Никите Бурмистрове. На 65-й судья также показал красную карточку хавбеку сочинцев Кристиану Нобоа.

– Решили не применять дополнительных санкций к Нобоа. Пропустит один матч. Кофрие не отменили красную карточку после решения ЭСК. Тоже пропустит один матч, – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, что «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко по итогам 18 туров. «Спартак» расположился на девятой строчке с 23 очками.

Из-за дисквалификаций Кофрие не поможет команде в дерби против ЦСКА, а Нобоа пропустит встречу с «Арсеналом». Обе игры состоятся 26 февраля.