«Динамо» оштрафовано на 640 тысяч рублей по итогам матча против «Зенита»

Стал известно о том, что «Динамо» получило денежный штраф от КДК РФС по итогам домашнего матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

Как сообщает глава комитета Артур Григорьянц, московская команда будет вынуждена заплатить 640 тысяч за различные нарушения, которые произошли в игре против петербуржцев.

Согласно данным ТАСС, бело-голубые получили 500 тысяч рублей за совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, 90 тысяч – за нарушение санитарного регламента, поскольку один из фанатов выбежал на поле, а также 50 тысяч – за скандирования болельщиков.

Также отмечается, что наставник столичного клуба Сандро Шварца оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение границ технической зоны.

Напомним, что «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 36 очков. Отставание от идущего первым «Зенита» составляет два очка.

26 февраля клуб из Москвы на выезде встретится с «Химками».