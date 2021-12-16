Сборная России сыграет с Албанией, Израилем и Исландией на групповом этапе Лиги наций

Сегодня, 16 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций сезона-2022/23.
Сборная России оказалась в Лиге B. Соперниками подопечных Валерия Карпина станут Албания, Израиль и Исландия.
Добавим, что прошедшем розыгрыше турнира Россия заняла второе место в группе с Венгрией, Сербией и Турцией, набрав восемь очков по итогам шести прошедших встреч. Победителем соревнований стала Франция, победившая в финале Испанию со счетом 2:1. Третью строчку заняла Италия.
источник: «Советский спорт»