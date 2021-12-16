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Стали известны итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций сезона-2022/23

В прошедшем розыгрыше турнира победу одержали футболисты из сборной Франции.
16 декабря 2021 20:49
автор: Владислав Корегин

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Нации сезона-2022/23.

Отметим, что данное мероприятие состоялась сегодня. В нем приняли участие экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес, а также бывший хавбек «Валенсии» национальной команды Испании Гаиска Мендьета.

По итогам жеребьевки были сформированы следующие группы:

Лига A

Группа 1 – Франция, Дания, Хорватия, Австрия

Группа 2 – Испания, Португалия, Швейцария, Чехия

Группа 3 – Италия, Германия, Англия, Венгрия

Группа 4 – Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс

Лига B

Группа 1 – Украина, Шотландия, Ирландия, Армения

Группа 2 – Исландия, Россия, Израиль, Албания

Группа 3 – Босния, Финляндия, Румыния, Черногория

Группа 4 – Швеция, Норвегия, Сербия, Словения

Лига C

Группа 1 – Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова

Группа 2 – Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония

Группа 3 – Словакия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан/Молдавия

Группа 4 – Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар

Лига D

Группа 1 – Лихтенштейн, Казахстан/Молдавия, Андорра, Латвия

Группа 2 – Мальта, Кипр/Эстония, Сан-Марино

Добавим, что четыре тура Лиги наций пройдут в июне этого 2022 года, а два оставшихся – в сентябре. Данная ситуация произошла из-за того, что зимой состоится чемпионат мира в Катаре.

Напомним, что победителем прошедшего розыгрыша турнира стала Франция, победившая в финале Испанию со счетом 2:1. Третью строчку заняла Италия.

источник: «Советский спорт»
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