Стали известны итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций сезона-2022/23

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Нации сезона-2022/23.
Отметим, что данное мероприятие состоялась сегодня. В нем приняли участие экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес, а также бывший хавбек «Валенсии» национальной команды Испании Гаиска Мендьета.
По итогам жеребьевки были сформированы следующие группы:
Лига A
Группа 1 – Франция, Дания, Хорватия, Австрия
Группа 2 – Испания, Португалия, Швейцария, Чехия
Группа 3 – Италия, Германия, Англия, Венгрия
Группа 4 – Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс
Лига B
Группа 1 – Украина, Шотландия, Ирландия, Армения
Группа 2 – Исландия, Россия, Израиль, Албания
Группа 3 – Босния, Финляндия, Румыния, Черногория
Группа 4 – Швеция, Норвегия, Сербия, Словения
Лига C
Группа 1 – Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова
Группа 2 – Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония
Группа 3 – Словакия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан/Молдавия
Группа 4 – Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар
Лига D
Группа 1 – Лихтенштейн, Казахстан/Молдавия, Андорра, Латвия
Группа 2 – Мальта, Кипр/Эстония, Сан-Марино
Добавим, что четыре тура Лиги наций пройдут в июне этого 2022 года, а два оставшихся – в сентябре. Данная ситуация произошла из-за того, что зимой состоится чемпионат мира в Катаре.
Напомним, что победителем прошедшего розыгрыша турнира стала Франция, победившая в финале Испанию со счетом 2:1. Третью строчку заняла Италия.