«Самая дармовая группа. Россия обязана выходить в лигу А»: Червиченко - о жеребьевке Лиги наций

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций для сборной России.
«Самая дармовая группа. Нет ни одной команды, которую мы не должны обыгрывать даже в гостях. Да, они противные, но проходные. Россия обязана выходить в лигу А. Если не будем выдёргиваться, если будем биться, то выйдем. Более нежную группу было трудно себе представить. Исландцы давно уже не те. Если мячишко вниз положить, то обыграем их», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».
Напомним, команда Валерия Карпина сыграет с командами Албании, Исландии и Израиля.
источник: Чемпионат.com