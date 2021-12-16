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«Самая дармовая группа. Россия обязана выходить в лигу А»: Червиченко - о жеребьевке Лиги наций

Сборная России узнала своих соперников по группе
16 декабря 2021 21:33
автор: Александр Шульгин

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций для сборной России.

«Самая дармовая группа. Нет ни одной команды, которую мы не должны обыгрывать даже в гостях. Да, они противные, но проходные. Россия обязана выходить в лигу А. Если не будем выдёргиваться, если будем биться, то выйдем. Более нежную группу было трудно себе представить. Исландцы давно уже не те. Если мячишко вниз положить, то обыграем их», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, команда Валерия Карпина сыграет с командами Албании, Исландии и Израиля.

источник: Чемпионат.com
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