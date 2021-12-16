«Челси» недосчитался четверых футболистов в матче с «Эвертоном» из-за коронавируса

Лондонский «Челси» проводит матч 17-го тура АПЛ против «Эвертона» без четырех футболистов, отправленных на изоляцию.
Как сообщил клубной пресс-службе главный тренер «синих» Томас Тухель, положительные тесты на коронавирус сдали Ромелу Лукаку, Тимо Вернер, Каллум Хадсон-Одои, а также Бен Чилуэлл.
Напомним, ранее трех игроков по той же причине потерял «Ливерпуль», проводящий параллельно матч с «Ньюкаслом».
Сегодня стало известно о том, что клубы АПЛ хотят обратиться в лигу с просьбой приостановить национальный чемпионат до 15 января.
источник: ФК «Челси»